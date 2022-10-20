В Ашхабадском зоопарке у нильских крокодилов пополнение

В Ашхабадском зоопарке у пары нильских крокодилов пополнение - родился детеныш. В природе эти рептилии делают гнезда на суше и там откладывают яйца. Но в зоопарках крокодилы часто сбрасывают кладку в воду, и яйца погибают. Поэтому, чтобы получить потомство, яйца в начале лета поместили в инкубатор, и через 120 дней крокодильчик вылупился. В настоящее время новый обитатель находится на карантине в отдельном террариуме, но сотрудники заверяют, что, как только он окрепнет, его обязательно покажут посетителям.

«Это первая кладка наших нильских крокодилов, которые появились у нас в 2010 году. Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше. Когда пришло время, крокодильчик прогрыз в скорлупе отверстие, выбрался из своего «домика» и начал издавать звуки, похожие на кваканье лягушек», – рассказывает экскурсовод Ширин Бердыева.

Недавно появился первенец и у пары сетчатых жирафов. Этот подвид обитает на территории Африканского Рога. Они, как и крокодилы, переехали в Туркменистан в год открытия зоопарка в 2010 году. Как говорят сотрудники, жирафы – самые популярные животные у посетителей.

Национальный музей живой природы Туркменистана – крупнейший в регионе, он занимает площадь более 40 гектаров. Там можно увидеть более 250 видов хищников, домашних животных, птиц, пресмыкающихся, представителей подводного мира. Многие из них занесены в Красную книгу.

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