Туркменистан принял участие в международной антитеррористической конференции в Душанбе

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в Душанбе в международной конференции «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов».

На церемонии открытия антитеррористического форума выступили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заместитель Генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков, а также высокопоставленные представители стран Центральной Азии.

В своем выступлении представитель Туркменистана подчеркнул необходимость системного подхода к многостороннему взаимодействию в вопросах борьбы с терроризмом, повышения уровня координации совместных действий и постоянного обмена информацией. В частности, была отмечена актуальность принятия в марте этого года обновлённого Совместного плана действий по противодействию терроризму.

По мнению туркменской стороны, консолидация глобальных усилий, направленных на борьбу с террористической угрозой, должна осуществляться при координирующей роли ООН, в частности, ее контртеррористического управления. В этой связи была подчеркнута актуальность учреждения постоянно действующего программного офиса контртеррористического управления ООН в Центральной Азии, который позволит повысить эффективность оказания технической помощи странам региона и усилить региональную межведомственную координацию.

Также было выдвинуто предложение по дальнейшей активизации совместных усилий в сфере информационных технологий, киберпространстве, а также укреплению действующих диалоговых платформ.

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