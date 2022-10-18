Студенты из Туркменистана успешно выступили на международной олимпиаде в Сочи

В городе Сочи завершилась 2-я Международная студенческая олимпиада по финансовой безопасности. В интеллектуальном состязании приняли участие представители двенадцати государств, в том числе России, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Индии, ЮАР, Китая.

По итогам олимпиады в номинации «Международные отношения» первое место занял Байназар Непесов – представитель Института международных отношений МИД Туркменистана. В этой же номинации на вторую ступень пьедестала поднялся студент Международного университета гуманитарных наук и развития Атаджан Метджиев.

Как считает руководитель команды, заведующий кафедрой финансов Туркменского государственного института экономики и управления, кандидат экономических наук Абдыкерим Муханов, участие туркменских студентов в столь престижном и представительном международном состязании можно назвать успешным. По его мнению, помимо высоких результатов, получен хороший опыт участия в международных студенческих олимпиадах.

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