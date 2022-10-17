Туркменистан готовится к отопительному сезону

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил правительству обеспечить в стране бесперебойную работу отопительных систем в зимний период. Соответствующие поручения глава государств дал на заседании правительства, посвященном вопросам готовности к осенне-зимнему периоду служб, обеспечивающих работу отопительных систем в стране.

Заслушав отчеты руководителей соответствующих ведомств, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что с наступлением зимы необходимо организовать слаженную работу всех соответствующих служб для обеспечения бесперебойного тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также другими коммунальными услугами населения, объектов социального назначения, организаций и предприятий. Особое внимание при этом поручено уделить школам, детским садам и больницам.

Глава государства отметил, что за решение этих вопросов ответственны руководители министерств, отраслевых ведомств, главы областных администраций и мэрии Ашхабада.

© TURKMENISTAN.RU, 2022