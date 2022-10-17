|17.10.22 08:41
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 20 сделок на 18 миллионов долларов США.
В ходе торгов представители деловых кругов из Афганистана и Узбекистана приобрели автобензин ECO 93 (ГК «Туркменхимия»), а бизнесмены из Турции и Киргизии – джинсовую ткань, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.
За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили хлопчатобумажную пряжу на 7 миллионов 150 тысяч манатов.
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