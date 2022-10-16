В Астане прошли туркменско-казахские переговоры на высшем уровне

В Астане состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, находящегося в Казахстане с государственным визитом.

После официальной церемонии встречи во дворце «Акорда» стороны провели переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений. Главы двух государств-соседей рассмотрели вопросы укрепления мира, стабильности, обеспечения устойчивого развития, а также проблемы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства в экономической сфере. В частности, президенты уделили особое внимание развитию торгово-экономических связей, увеличению объемов двусторонней торговли, а также углублению партнерства в энергетике, на транспорте, в промышленной кооперации, агропромышленном комплексе, взаимодействию на Каспии.

Одной из важных тем на переговорах были вопросы развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, президент Туркменистана предложил рассмотреть вопрос об организации в 2023 году Дней культуры Туркменистана в Республике Казахстан. Он также отметил целесообразность установления памятников выдающимся поэтам и мыслителям туркменского и казахского народов – Махтумкули Фраги и Абая Кунанбаева, соответственно, в Астане и Ашхабаде.

В ходе переговоров президент Сердар Бердымухамедов пригласил президента Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии глав государств были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере торговли, энергетики, предпринимательства, культуры, химической промышленности, транспортно-транзитной сфере, в области освоения и использования космического пространства в мирных целях, в области карантина растений. Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев подписали cовместное заявление.

По завершении церемонии подписания документов, лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Затем в честь высокого гостя Президент Республики Казахстан дал официальный обед, на котором главы двух государств обменялись речами.

В рамках программы визита во второй половине дня глава Туркменистана посетил Международный финансовый центр «Астана» и Главную мечеть столицы.

После этого глава Туркменистана проследовал в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астана, где его встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который прибыл сюда, чтобы лично проводить туркменского коллегу на родину. Завершив государственный визит в Республику Казахстан, глава Туркменистана поднялся на борт самолета и отбыл в Ашхабад.

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