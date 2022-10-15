Президент Туркменистана принял участие в Астане в первом саммите «Центральная Азия - Россия»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках визита в Казахстан принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Россия».

Во встрече также приняли участие президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на саммите, Сердар Бердымухамедов отметил, что за последнее время тенденции в мировой геополитике идут далеко не в позитивном ключе, размываются основы международного права, что влияет на эффективность работы ООН, меняется смысл и содержание межгосударственных отношений, расширяется география конфликтов, угроз терроризма, экстремизма и радикализма.

«В этих условиях тесное, эффективное взаимодействие государств Центральной Азии и России приобретает решающее значение. Сегодня требуется четко скоординированная политико-дипломатическая работа, слаженное сотрудничество по линии специальных служб, задействование информационных ресурсов, общественных институтов для создания надежных и долгосрочных защитных механизмов, способных обеспечить нашим странам и гражданам мир, спокойствие и уверенность в прочности государственных устоев», - сказал глава государства.

В этой связи туркменский лидер предложил сосредоточиться на конкретных направлениях: противодействии попыткам дестабилизации обстановки в государствах региона, обеспечении гарантий защиты от угроз терроризма, экстремизма, кибер- и биологической опасности, борьбе с искусственным внедрением в общественное сознание ложных смыслов и нравственных ориентиров, а также предупреждении потенциальных негативных последствий общего осложнения обстановки в мире.

В целях активизации совместной деятельности в вышеназванных направлениях, президент Туркменистана отметил целесообразность оптимизации режима шестисторонних консультаций между министерствами иностранных дел. Подчеркнув, что то же самое относится к деятельности специальных служб и других структур, Сердар Бердымухамедов предложил поручить руководителям ведомств разработать алгоритмы и тематику консультаций исходя из вышеперечисленных задач.

Президент Туркменистана в своем выступлении также уделил внимание вопросам афганского урегулирования, межпарламентского, экономического, культурного, образовательного и спортивного взаимодействия.

В заключение президент Сердар Бердымухамедов подтвердил твердую приверженность Туркменистана развитию братских, добрососедских, равноправных отношений между странами и готовность к развитию дальнейшего взаимодействия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным аспектам сотрудничества между Российской Федерацией и странами Центральной Азии. По итогам саммита была принята совместная декларация глав государств, включающая ключевые вопросы регионального партнерства на Евразийском пространстве. В этом документе отражены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сферах политики, безопасности, в торгово-экономическом секторе и культурно-гуманитарной области.

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