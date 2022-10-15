Президент Туркменистана принял участие в саммите глав государств-членов СНГ в Астане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, где под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся саммит глав государств Содружества.

Во встрече также приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

После церемонии совместного фотографирования участники саммита провели встречу в узком формате.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал собравшихся и отметил, что в нынешней встрече впервые принимает участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Казахстанский лидер от имени глав государств Содружества и от себя лично пожелал туркменскому лидеру успехов в государственной деятельности на благо туркменского народа.

В своем выступлении в ходе встречи в узком формате президент Сердар Бердымухамедов отметил, что взаимодействие в рамках Содружества, несмотря на объективные общемировые тенденции и сложности, сохраняет устойчивость и динамику. По мнению главы государства, такой характер взаимоотношений продиктован общим пониманием нужности и перспектив их дальнейшего развития, трезвым видением новых реалий мировой и региональной повестки, которые требуют адекватного согласованного ответа.

Президент Туркменистана отметил, что в числе приоритетов экономического взаимодействия СНГ – транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии. Он выразил убежденность, что сегодняшний потенциал СНГ позволяет говорить о реализации значимых проектов в этих перспективных отраслях, а территориям стран Содружества стать магистральными путями экономического сотрудничества на континенте, соединяющими Европу и Азию.

«В частности, мы видим большие возможности сотрудничества по данным направлениям в Каспийском регионе, формирования здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода в Мировой океан. Большинство наших стран относится именно к этой категории», - сказал глава Туркменистана.

В этой связи он предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры на Каспийском море, в том числе мощности Международного морского порта Туркменбаши, а также растущего торгового флота Туркменистана.

Затронув тему внешнеполитической повестки, президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что на недавней консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Чолпон-Ата Туркменистан выдвинул ряд инициатив в сфере безопасности, которые являются столь же актуальными для всего Содружества. По словам туркменского президента, речь идет о явных и скрытых угрозах, проявляющихся в разных формах и при различных обстоятельствах. Среди них: проникновение на пространство СНГ экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности; конфликтный потенциал внутри некоторых регионов СНГ и т.д.

«Перечисленные вызовы требуют от нас разработки эффективных защитных механизмов, гарантирующих предотвращение противостояний и конфликтов, принятия мер по созданию прочной, долгосрочной и неделимой системы безопасности. Важным в этой связи видится совершенствование международно-правовой и организационной базы СНГ в этих сферах», - подчеркнул президент Туркменистана, предложив поручить внешнеполитическим ведомствам стран Содружества подготовку соответствующих предложений, а также активизировать совместную деятельность по линии специальных служб.

В своем выступлении глава государства также отметил, что настало время придать спортивному взаимодействию СНГ по-настоящему широкий и системный характер. В этой связи туркменский лидер предложил создать Координационный комитет по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту. По словам президента Сердара Бердымухамедова, следует начать работу по организации регулярных «Игр дружбы», открытых для участия не только спортсменов из СНГ, но и из других стран, которые проявят к ним интерес. По мнению главы Туркменистана, «Игры дружбы» могут иметь сезонный характер, то есть быть летними и зимними, проводиться в формате молодежных, юношеских состязаний, по отдельным видам спорта и т.д.

В ходе заседания лидеры стран-участниц Содружества обменялись мнениями по концептуальным вопросам многосторонних торгово-экономических контактов и расширения диалога в гуманитарной сфере. Предметом обсуждения также стало переименование должности Исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ.

Согласно решению, принятому участниками саммита, председательство в СНГ в следующем году переходит к Киргизии.

Заседание Совета глав государств СНГ продолжилось в расширенном формате. В его рамках состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего совместного сотрудничества, намечены главные приоритеты развития СНГ. В частности, были рассмотрены решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». По итогам саммита был принят ряд решений, нацеленных на наращивание взаимодействия государств-членов СНГ в различных областях.

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