Туркменистан принял участие в заседании СМИД стран-членов СНГ в Астане

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ в Астане. Во встрече также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Министры обсудили вопросы подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств СНГ, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестке дня.

Стороны согласовали проекты документов, которые будут вынесены на рассмотрение глав государств Содружества. В частности, утверждены план многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2023 год, план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества в СНГ, план мероприятий по проведению в Содружестве в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения, план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы.

Также одобрена межгосударственная программа «Спортивные столицы Содружества» и принято решение о проведении очередного заседания СМИД СНГ 14 апреля 2023 года в Ташкенте.

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