В Туркменистане проходит международный фестиваль декоративно-прикладного искусства

В административном центре Лебапского велаята (области) городе Туркменабаде состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Ремесленничество и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира».

Форум призван продемонстрировать достижения национальной культуры, ее созидательный потенциал и роль в развитии государства.

Церемония торжественного открытия фестиваля, в которой приняли участие члены правительства, руководители и представители учреждений культуры Туркменистана, общественности и СМИ, прошла в здании «Белая юрта туркмен». В числе зарубежных участников форума – деятели культуры, художники, мастера-ремесленники из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Латвии и Республики Корея.

Фестивальные мероприятия продолжились во второй половине дня в Историко-краеведческом музее Лебапского велаята, где состоялось открытие выставки произведений декоративно-прикладного искусства и ремесленных работ. Сегодня здесь хранится более 35 тысяч экспонатов. Это керамика, скульптура, работы художников, изделия народных ремёсел, в том числе ковры, кошмы, паласы, гобелены, одежда, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и другие предметы традиционного быта туркмен.

Мастера показали и рассказали о процессе изготовления ковровых и гончарных изделий, вышивки, разнообразных национальных инструментов, работе с деревом и металлом.

В рамках фестиваля также проходит научно-практическая конференция, в ходе которой обсуждаются актуальные задачи сохранения, изу­чения и популяризации национального наследия. Кроме того, в программе фестиваля презентации национальных костюмов, творческие встрече и мастер-классы.

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