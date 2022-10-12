В столице Туркменистана состоялся международный дизайнерский форум

В столице Туркменистана прошли международная выставка «Дизайн без границ» и ашхабадский форум «Дизайн-2022». Мероприятия, организованные мэрией столицы и секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, прошли в рамках работы по включению Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн».

В выставке приняли участие десятки экспонентов, в том числе представители зарубежных компаний, специализирующихся в области архитектуры и строительства. Экспозиция показала различные аспекты реализации градостроительной политики Туркменистана, нацеленной на создание комфортных условий для труда и отдыха людей. Для наглядности здесь были размещены макеты и эскизы административных и офисных комплексов, торговых и развлекательных центров, а также жилых домов повышенной комфортности. Представленные на выставке инновационные проекты позволили взглянуть на дальнейшее функциональное, конструктивное и эстетическое развитие городского пространства, где соединяются оригинальные идеи архитекторов, ландшафтных дизайнеров и художников-монументалистов.

В рамках выставки состоялось красочное дефиле – показ новой коллекции одежды, разработанной дизайнерами Ашхабадского дома моделей и экспериментальных цехов текстильных комплексов страны.

Во второй половине дня состоялся форум «Дизайн-2022», в котором приняли участие молодые и ведущие архитекторы, специалисты в области дизайна городской среды, журналисты, студенческая молодежь. Во встрече также приняли участие представители Турции, США, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана. Главная тема форума – создание условий для эффективного использования архитектуры и дизайна в процессе социально-экономического развития городов и повышения их инвестиционной привлекательности.

В выступления докладчиков особое внимание было уделено сотрудничеству Туркменистана и ЮНЕСКО. В частности, подчеркивалась актуальность включения Ашхабада в глобальную сеть творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн». Сеть представляет собой важный инструмент интеллектуального взаимодействия городов-участников, отражает общее стремление обмениваться опытом в области культуры, искусства и реализовывать совместные международные проекты.

Актуальность вопросов, обсуждаемых на форуме, отметили зарубежные гости. В своих выступлениях они подчеркнули, что двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках глобальной сети творческих городов ЮНЕСКО служит общим интересам расширения партнерства в области создания благоприятной городской среды.

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