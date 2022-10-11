В Туркменистане отметили День работников здравоохранения и медицинской промышленности

В Туркменистане широко отметили День работников здравоохранения и медицинской промышленности страны. Главные события праздника прошли в Ашхабаде. Здесь в выставочном центре Торгово-промышленной палаты состоялось торжественное открытие международной выставки и научной конференции, посвященных развитию здравоохранения, образования и спорта в Туркменистане.

В нынешнем году в выставке принимают участие более 150 компаний из 30 стран, работающих в сфере разработки и производства фармацевтической продукции, медицинского ­оборудования, образовательных программ и услуг, а также спортивных товаров. В числе участников форума – партнеры из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, США, Канады, Турции, Японии, Кореи, Индии, Пакистана, стран ЕС.

Туркменские участники выставки представили достижения в области производства лечебных препаратов на основе местного растительного сырья, а также потенциал туркменских курортов и санаториев. Особое место здесь занимает туристическая зона «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялось открытие международной научной конференции. На форуме было особо отмечено, что главными задачами сферы здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана являются популяризация принципов здорового образа жизни, улучшение методов оказания первичной медпомощи, развитие института семейных врачей, повышение качества и расширение ассортимента оказываемых населению ­медицинских услуг.

В рамках празднования Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности страны состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и знаков о присвоении почетных званий группе медиков, внесших вклад в развитие системы здравоохранения страны. Вечером в Парке независимости состоялся концерт мастеров искусств.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, прошли во всех регионах страны.

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