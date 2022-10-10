|10.10.22 09:31
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 33 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 33 сделки на 14 миллионов 140 тысяч долларов США.
В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели прокаленный нефтяной кокс, дизельное и печное топливо, сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили техническую серу (ГК «Туркменгаз»), полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), стройматериалы, а также ковры ручной работы на общую сумму 27 миллионов 619 тысяч манатов.
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