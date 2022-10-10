Туркменские фермеры обсудили селекцию садовых культур

В Туркменском сельскохозяйственном университете имени С. А. Ниязова туркменские земледельцы-частники обменялись опытом выращивания карликовых плодовых деревьев.

Специалисты, в частности, отметили, что низкорослые плодовые деревья пользуются большой популярностью в мире благодаря ряду преимуществ, среди которых – легкость в уходе, эстетичный вид, а также высокая урожайность. Кроме того, было подчеркнуто, что плоды, выращенные в климатических условиях солнечного Туркменистана, намного вкуснее европейских аналогов.

Особое внимание фермеры уделили вопросам адаптации к туркменским природно-климатическим особенностям сортов карликовых яблонь, груш, персиковых, вишневых и миндальных деревьев, привезенных из Турции. Эксперты, в частности, отметили, что погодные условия Туркменистана благоприятны для выращивания карликовых фруктовых деревьев, и со временем подобные сады могут получить в стране гораздо более широкое распространение.

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