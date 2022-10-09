|09.10.22 08:17
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Ашхабад и Доха обсудили организацию визита президента Туркменистана в Катар
Вопросы организации визита президента Туркменистана в Катар были обсуждены в ходе встречи замглавы МИД Туркменистана Бердинияза Мятиева с временным поверенным в делах Государства Катар Мухаммедом Месхелом Аль-Отаиби.
В ходе переговоров была отмечена актуальность контактов на высшем и высоком уровнях в развитии межгосударственных отношений. В этой связи стороны обсудили возможности осуществления визита президента Туркменистана в Государство Катар.
Также стороны подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия, а также обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
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