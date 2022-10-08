Президент Туркменистана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с однодневным рабочим визитом Российскую Федерацию, где принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, прошедшей в Санкт-Петербурге.

По прибытии в международный аэропорт «Пулково» глава государства проследовал к месту проведения неформального саммита Содружества – Константиновскому дворцу. Для участия в нынешней встрече в верхах в Санкт-Петербург также прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекис­тана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Открывая встречу в Мраморном зале Константиновского дворца, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность лидерам стран СНГ за принятое приглашение посетить Санкт-Петербург. Глава РФ отметил, что нынешняя встреча дает возможность в дружеской обстановке обменяться мнениями по актуальным воп­росам сотрудничества на его приоритетных векторах, «сверить часы» перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ.

По словам Путина, в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30 процентов – до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на семь процентов. В ходе дальнейшего обмена мнениями руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Содружества, планы по укреплению и развитию взаимовыгодного партнерства.

Нынешняя неформальная встреча лидеров стран СНГ совпала с 70-летием президента Российской Федерации. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией.

По завершении программы рабочего визита туркменский лидер проследовал в международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на родину.

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