В Москве завершил работу второй Каспийский экономический форум

В российской столице завершил свою работу второй Каспийский экономический форум, который стол крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов делового сотрудничества стран Прикаспийского региона, а также пограничных им дружественных государств.

Представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана обсудили возможности наращивания партнерства в широком ряду направлений экономики. Основное внимание было уделено совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия.

Для участия во втором Каспийском экономическом форуме зарегистрировались более тысячи участников – не только из Российской Федерации и стран каспийской «пятерки», но и из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Пленарное заседание форума прошло с участием с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурада Гельдымурадова.

Перечень затронутых в дискуссии вопросов был максимально широким. Это энергетика, инвестиции, торговые взаимоотношения, транспорт, туризм, экология. Прозвучали и предложения по дальнейшему укреплению экономических связей между странами.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил особую ценность Каспия с учетом его географического и стратегического положения. Он назвал Каспий одним из самых динамично развивающихся регионов, перекрестком культур и подчеркнул, что прибрежные страны способны находить взаимовыгодные решения даже при разности интересов.

В свою очередь вице-премьер туркменского правительства Ходжамырат Гельдымырадов с трибуны форума призвал прикаспийские страны к устранению барьеров в торговле и на транспорте. Он подчеркнул, что «в целях расширения международной торговли и экономического развития необходимо использовать имеющиеся транзитные коридоры и логистическую инфраструктуру государств региона, а также содействовать внедрению лучшей практики государственно-частного партнерства.

«В Туркменистане особое внимание уделяется транспортно-коммуникационной сфере как интенсивно развивающемуся, перспективному сегменту национальной экономики. В связи с этим считаем важным расширить многостороннее транспортное сотрудничество, а также усилить работу по выявлению и устранению барьеров в транспортно-коммуникационной сфере», – заявил туркменский вице-премьер.

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