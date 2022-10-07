Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с 70-летием

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю его 70-летия. Поздравив президента России с юбилеем, глава Туркменского государства выразил ему пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а российскому народу – прогресса и процветания.

«В такой знаменательный день Вашей жизни отрадно отметить, что сотрудничество между нашими странами носит долгосрочный перспективный характер. И мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению», – говорится в поздравительном послании.

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