В Туркменистане отметили День поминовения

В Туркменистане прошел общенациональный День поминовения жертв ашхабадского землетрясения 1948 года и воинов, павших на полях сражений, в которых принимал участие туркменский народ.

Главные траурные мероприятия, в которых принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прошли в Мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде, где прошла церемония возложения цветов.

В траурных мероприятиях также приняли участие члены правительства Туркменистана, руководители и представители парламента, главы дипмиссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, представители политических партий, общественных организаций, старейшины, студенческая молодежь и жители столицы.

Глава государства и участники церемонии возложили венки и цветы к монументу "Духовное поклонение", посвященному жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Затем президент Туркменистана и участники церемонии возложили цветы к воинским монументам "Сыновья народа" и "Вечная слава", посвященным воинам, павшим в Великой Отечественной и других войнах, в которых участвовал туркменский народ. После возложения цветов глава государства и участники траурной церемонии приняли участие в садака (поминальной трапезе).

Ашхабадское землетрясение, произошедшее в ночь на 6 октября 1948 года, остается одной из самых разрушительных природных катастроф в истории человечества. Практически в каждой семье коренных ашхабадцев есть родственники, погибшие либо получившие увечья в ночь той трагедии.

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