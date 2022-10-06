|06.10.22 08:55
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В Москве обсуждаются актуальные проблемы Каспийского региона
Первый день работы второго Каспийского экономического форума (КЭФ) оказался чрезвычайно насыщенным по повестке дня. Простое перечисление тематики заседаний «круглых столов» показывает, насколько широк круг интересов бизнес-кругов прикаспийских стран. Это: «Каспийский регион как часть большого евразийского партнерства: новые вызовы и перспективы развития», «Каспийский регион в глобальной климатической повестке: вызовы, возможности, подходы», «Энергетические проекты «Каспийской пятерки», «Каспийское партнерство – защита здоровья и экономики от эпидемий», «Сотрудничество стран Каспийского региона в области туризма», «Комфортная городская среда», «Молодежное предпринимательство: возможности и барьеры», «Право и научная дипломатия для устойчивого развития Каспийского региона».
Представители туркменской делегации приняли активное участие в двусторонних деловых встречах, а также в обмене мнениями в составе делегаций на дискуссии по теме «Каспий: евразийский транспортно-логистический хаб». Делегация ТПП Туркменистана приняла участие в заседании Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона «Деловой Каспий».
На площадках московского инновационного центра «Сколково» собралась деловая элита пяти прикаспийских стран, отдающая себе отчет в том, что во многом от результатов сегодняшних дискуссий будет зависеть судьба густонаселенного региона планеты. Сегодня Каспийский регион объединяет пять стран с населением более 270 млн человек - Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. На них приходится 12,6 процента мирового экспорта энергетических товаров и 7 процентов мирового экспорта вообще. В ближайшие годы эти цифры способны кратно возрасти.
Во второй день форума его участников ждет не менее насыщенная программа, включающая и пленарное заседание с выступлениями глав делегаций пяти стран.
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