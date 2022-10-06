Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Генассамблеи Олимпийского совета Азии в Пномпене

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел страны Бердиниязом Мятиевым посетила столицу Королевства Камбоджи – Пномпень, для участия в 41-м заседании Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА).

На заседании были заслушаны отчеты комитетов ОСА и организационных комитетов летних и зимних Азиатских игр, а также рассмотрены вопросы развития спортивного сотрудничества и обмена лучшими практиками подготовки спортсменов. Туркменская делегация также обсудила на полях заседания Генассамблеи ОСА возможности проведения в будущем международных спортивных соревнований в Туркменистане.

В рамках рабочего визита замглавы МИД Туркменистана Бердинияз Мятиев встретился с Государственным секретарем МИД Камбоджи Коем Куонгом. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей, а также взаимодействия между торгово-промышленными палатами и бизнес-структурами Туркменистана и Королевства Камбоджа.

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