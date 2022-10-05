Туркменская делегация приступила к работе на втором Каспийском экономическом форуме

В российской столице начал работу второй Каспийский экономический форум (КЭФ). Он призван стать крупнейшей площадкой в постпандемийный период для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона, а также пограничных дружественных государств. В повестке дня форума – вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области экологии, энергетики, транспорта и логистики, энергетики и туризма, городской инфраструктуры и социально-гуманитарной сферы.

В Москву прислали свои представительные делегации Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан и Туркменистан. В состав туркменской делегации на форуме вошли представители экономического блока правительства страны и торгово-промышленной палаты. От России в форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, главы ведущих компаний страны. На пленарном заседании форума запланировано участие председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

На форуме обсудят меры по адаптации экономик стран Каспия к новым реалиям. В рамках круглых столов рассмотрят вопросы наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, низкоуглеродной экономики, науки, комфортной городской среды, межмуниципального взаимодействия. Также в программу войдут дискуссии по активизации туристических потоков, культурного сотрудничества, молодежных обменов, взаимодействию бизнеса. Программа форума затронет широкий круг актуальных вопросов в области «зеленой экономики» и устойчивого развития, транспорта и логистики, энергетики и туризма, экономического, научного, культурного сотрудничества. Кроме того, запланированы посещения официальными делегациями ряда объектов городской инфраструктуры Москвы, в ходе которых планируется демонстрация функционала и эффективности реализованных в российской столице элементов системы «Умный город».

В рамках КЭФ пройдёт Каспийский форум по молодежному предпринимательству и инновационному развитию, цель которого – содействие предпринимателям стран «Каспийской пятерки» в установлении двусторонних деловых отношений, создании коммуникационной площадки представителей бизнеса стран-участниц для продвижения лучших проектов и обмена опытом. Также запланированы круглые столы на темы «Сотрудничество в области транспорта и логистики», «Совместные научные работы в каспийском бассейне», «Энергетические проекты «Каспийской пятерки» и другие. К деловой повестке и выставке в рамках форума привлечено большое внимание российских и зарубежных СМИ.

Уместно вспомнить, что первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркменистане – в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспия по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В те дни руководитель российской делегации, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил с трибуны форума, что следующая такая встреча пройдет в 2021 году в Астрахани. Однако впоследствии из-за пандемии коронавируса проведение второго КЭФ было перенесено в Москву на более поздний срок.

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