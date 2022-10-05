Туркменистан и Белоруссия обсудили вопросы развития взаимодействия в сфере АПК Вопросы развития взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса обсудили в Ашхабаде заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам сельского хозяйства Аннагелди Язмырадов и посол Белоруссии в Туркменистане Вячеслав Бескостный. В ходе встречи стороны рассмотрели аспекты расширения взаимной торговли продукцией АПК. Туркменский вице-премьер и полпред Белоруссии также обсудили вопросы поставки белорусской сельскохозяйственной техники в Туркменистан и создания в туркменской столице центра по ее сервисному обслуживанию. © TURKMENISTAN.RU, 2022