Коллекция живописных работ марыйских художников представлена на выставке в Ашхабаде

Ярким событием культурной жизни туркменской столицы стало открытие в ашхабадском выставочном центре представительной выставки живописцев Марыйского региона, собравшей в экспозиции более двухсот работ от сорока авторов.

Марыйская живописная школа, концептуально сформировавшаяся в восьмидесятых годах прошлого столетия, на протяжении многих лет остается яркой и продуктивной ветвью современного туркменского изобразительного искусства. Нынешний вернисаж стал своеобразным творческим подарком авторов к 31-й годовщине независимости страны.

Вдумчивыми попытками историко-философского осмысления живительной народности национальной культуры отмечены на вернисаже работы признанных мастеров, стоявших у истоков создания марыйской художественной школы: Курбангельды Курбанова, Чары Хуммедова, Коссекмурада Нурмурадова, Аннадурды Мурадалиева, Аннагельды Меретгельдыева, Айнагозель Нурыевой. Однако главная отличительная особенность нынешней выставки – наличие в списке ее участников большого числа имен молодых авторов, не так давно пополнивших ряды Союза художников Туркменистана.

Таким образом, выставка стала еще и символом передачи эстафеты поколений и сохранения огромного творческого потенциала марыйской живописной школы – новаторской по художественным формам отражения реальности и глубоко национальной по содержанию.

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