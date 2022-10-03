Глава верхней палаты парламента Туркменистана совершил рабочую поездку в Японию

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Японию, в ходе которой принял участие в траурной церемонии похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Экс-президент Туркменистана также в ходе поездки провел серию переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, представителями парламента и руководителями ряда ведущих японских и турецких компаний.

В ходе встречи с главой правительства Японии были обсуждены приоритетные вопросы развития турк­менско-японского экономического партнерства. Собеседники отметили необходимость активизации работы по созданию современных наукоёмких производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Также стороны обсудили взаимодействие в транспортной сфере. В этой связи была отмечена целесообразность изучения возможности организации воздушного сообщения по маршруту Ашхабад – Токио – Ашхабад.

В ходе поездки в Японию председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с председателем Палаты представителей парламента Японии Хосодой Хироюки, председателем совета директоров группы компаний «Çalik Holding» Ахметом Чалыком, председателем правления компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком и топ-менджерами японских компаний «Kawasaki», «Komatsu», «Itochu», «Mitsubishi», «Sumitomo».

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