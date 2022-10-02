Туркменистан и ЮНИСЕФ подписали документы о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях и программу действий в чрезвычайных ситуациях.

Эти документы предусматривают сотрудничество сторон в чрезвычайных ситуациях для удовлетворения потребностей населения, с учётом интересов детей.

Согласно меморандуму, Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана и ЮНИСЕФ получат возможность создавать резервные запасы основных материалов и предметов первой необходимости и управлять ими для использования в чрезвычайных ситуациях в гуманитарных целях.

Программа действий в чрезвычайных ситуациях включает в себя совместные мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению во время кризисной ситуации и должна быть активирована в течение 24 часов с момента возникновения такой ситуации.

© TURKMENISTAN.RU, 2022