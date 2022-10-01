Глава МИД Туркменистана и посол ЕС в Ашхабаде обсудили вопросы расширения партнерства

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с послом Евросоюза в Ашхабаде Диего Руисом Алонсо, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем.

Стороны подчеркнули, что одним из основных факторов расширения связей Туркменистана с Евросоюзом являются контакты на высшем и высоком уровнях. В этой связи были обсуждены возможности организации взаимных визитов делегаций Еврокомиссии и правительства Туркменистана, а также встречи членов Европейского парламента с их туркменскими коллегами.

Для рассмотрения комплекса вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стороны договорились провести до конца текущего года в Ашхабаде очередное заседание совместного комитета «Туркменистан - Евросоюз».

Одновременно с этим в рамках туркменско-европейского диалога по правам человека состоится очередная двусторонняя встреча, в ходе которой планируется обсудить актуальные вопросы гуманитарной проблематики.

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