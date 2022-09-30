В Туркменистане избран новый президент Академии наук страны В Академии наук Туркменистана состоялось общее собрание по выборам нового руководителя ведомства. Решение общего собрания подтверждено соответствующими постановлениями главы государства. Постановлением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова утверждено решение общего собрания Академии наук об освобождении Сапардурды Тойлыева от должности президента академии. Другим постановлением президента страны утверждено решение общего собрания Академии наук Туркменистана об избрании президентом академии Аллаберды Аширова, до этого занимавшего пост ректора Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2022