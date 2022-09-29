В Туркменистане прошли праздничные скачки в честь Дня независимости страны

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись праздничные скачки в честь 31-й годовщины независимости Туркменистана. В торжествах принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Всего состоялась 7 заездов на различные дистанции. В первых шести заездах участники состязались за денежные призы, установленные отраслями экономики Туркменистана. За победу в седьмом заезде была установлена главная награда скачек – приз президента Туркменистана.

После скачек состоялась торжественная церемония награждения. Победители первых шести заездов получили денежные призы по 100 тысяч манатов. Победитель седьмого заезда получил кубок победителя и 300 тысяч манатов.

Наездники-победители поздравили президента Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана и поблагодарили за призы на праздничных скачках.

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