Президент Туркменистана встретился с иностранными бизнесменами

Президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с главами ряда иностранных компаний, прибывших в Ашхабад для участия в торжествах в честь 31-годовщины независимости Туркменистана.

Так, глава государства встретился с исполнительным директором нефтегазовой оманско-канадской компании Buried Hill Energy Питером Калласом. Бизнесмен поздравил туркменского лидера с Днем независимости страны, пожелав туркменскому народу страны процветания. В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в области разведки и освоения нефтегазовых месторождений Туркменистана.

Также глава государства встретился с руководителем подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования американской компании John Deere Марквартом фон Пентцем. Бизнесмен поздравил президента Туркменистана с 31-й годовщиной независимости страны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено поставкам современной сельскохозяйственной техники с учетом почвенно-климатических условий Туркменистана.

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