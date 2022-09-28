Государственный культурный центр Туркменистана и Челябинская филармония подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный культурный центр Туркменистана и Челябинская государственная филармония подписали в Ашхабаде соглашение о сотрудничестве в области культуры и концертной деятельности. Документ подписали гендиректор культурного центра Юсуп Байрамов и гендиректор филармонии Алексей Пелымский.

Как сообщил в беседе с журналистами министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, это рамочное соглашение между двумя учреждениями предусматривает долгосрочную перспективу, направленную на проведение взаимных гастролей и обменов солистами.

По его словам, стороны нашли массу перекрестных вопросов, где можно сотрудничать, и подписание соглашения – это только первый шаг на пути партнерства между учреждениями культуры Туркменистана и Челябинской области.

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