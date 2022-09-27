В Туркменистане отмечают 31-ю годовщину обретения независимости

В Туркменистане проходят торжества по случаю 31-й годовщины независимости страны. Ранним утром состоялась церемония возложения цветов к Монументу независимости Туркменистана. В церемонии приняли участие президент Сердар Бердымухамедов, руководители и представители правительства, парламента, общественных организаций, политических партий, старейшины, главы дипломатического миссий, аккредитованных в Ашхабаде, и зарубежные гости праздника.

Затем перед комплексом Государственной трибуны в Ашхабаде состоялся военный парад и прошло праздничное шествие колонн тружеников страны и учащейся молодежи.

По традиции к главному празднику страны был приурочен парад ярких архитектурно-строительных премьер, а также ряд проведенных в стране и за рубежом важных мероприятий, призванных раскрыть и продемонстрировать международному сообществу историческое значение огромных перемен, произошедших в жизни государства за тридцать один год суверенного развития.

Торжества по случаю главного национального праздника прошли во всех велаятских (областных) центрах Туркменистана.

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