Президент Туркменистана встретился с руководителями ряда регионов России

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю Дня независимости Туркменистана. Поздравив главу государства с 31-й годовщиной независимости страны, руководитель Татарстан адресовал наилучшие пожелания туркменскому народу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества, развивающегося в рамках межгосударственного диалога между Туркменистаном и Российской Федерацией. Стороны особое внимание уделили вопросам развития торгово-экономических связей и наращивания партнёрства по линии предпринимательских структур.

Президент Сердар Бердымухамедов также принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прибывшего в Ашхабад на празднование Дня независимости Туркменистана. Гость поздравил туркменского лидера с 31-й годовщиной независимости страны, адресовав наилучшие пожелания туркменскому народу.

В рамках встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития многолетнего партнерства Туркменистана с городом на Неве. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия были названы энергетика, транспорт, коммуникации, строительство, дорожно-транспортная инфраструктура, судостроение.

Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, посетившим туркменскую столицу для участия в праздновании Дня независимости Туркменистана. Выразив признательность за оказанное на туркменской земле гостеприимство, руководитель российского региона поздравил главу государства с общенациональным праздником – 31-й годовщиной независимости страны.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения двусторонней торговли и развития партнерства в индустриальной сфере. В этой связи гость отметил, что в Туркменистане создан благоприятный инвестиционный климат и активно работают известные российские компании, что позволяет расширять и диверсифицировать сотрудничество во многих сферах.

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