В Ашхабаде выступил российский ансамбль танца «Урал»

В Ашхабаде успешно выступил Государственный ансамбль танца "Урал" Челябинской государственной филармонии. Выступление российских артистов, приуроченное к 31-й годовщине независимости Туркменистана, прошло на одной из лучших сценических площадок туркменской столице – в Туркменском национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

Перед началом концерта в беседе с журналистами художественный руководитель ансамбля Светлана Лукина отметила, что программа концерта составлена из золотого фонда ансамбля – танцев народов, проживающих на Урале.

Выступление Государственного ансамбля танца "Урал" в Ашхабаде было организовано министерствами культуры Туркменистана и Челябинской области, а также посольством РФ в Ашхабаде.

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