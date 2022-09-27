В регионах Туркменистана открыты сервисные центры «КАМАЗ»

В преддверии 31-й годовщины независимости Туркменистана в Марыйском и Лебапском велаятах (областях) состоялось открытие сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей марки «КАМАЗ» с подготовкой технического персонала.

Строительство в стране очередных центров техобслуживания является этапом международного сотрудничества в транспортной сфере между Туркменистаном и Республикой Татарстан Российской Федерации. За последние годы в Туркменистан поставлены тысячи единиц различной грузовой техники этой марки.

Сервисные центры включают административные здания, складские помещения, ремонтные цеха и автомобильные мойки. Значительная часть территории этих комплексов отведена под склады запчастей, бесперебойная поставка которых позволит проводить техническое обслуживание машин в короткие сроки.

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