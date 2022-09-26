Президент Туркменистана принял исполнительного директора компании Dragon Oil

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора компании из ОАЭ Dragon Oil Али Рашида Аль-Джарвана. Выразив признательность за возможность в личной беседе обсудить перспективы сотрудничества, гость поздравил главу государства с 31-й годовщиной независимости Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены возможности наращивания многолетнего взаимодействия в сфере освоения нефтегазовых ресурсов Каспийского моря. Особое внимание стороны уделили вопросам увеличения объемов добычи и переработки нефти и газа, а также экспорта туркменских энергоносителей.

Президент Туркменистана отметил, что, учитывая растущий в мире спрос на энергоресурсы, сотрудничество в этой сфере имеет хорошие перспективы развития. Туркменский лидер в этой связи подчеркнул готовность рассмотреть новые предложения компании о дальнейшем партнерстве.

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