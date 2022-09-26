Президент Туркменистана принял представителей европейского бизнеса

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального директора группы французских компаний Bouygues Мартина Буига. Бизнесмен поздравил главу Туркменистана с приближающимся национальным праздником – 31-й годовщиной независимости страны и пожелал туркменскому народу счастья, благополучия и дальнейшего процветания.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многолетнего успешного сотрудничества, выстраиваемого с позиций доверия и взаимной выгоды. Президент Туркменистана подчеркнул готовность к рассмотрению новых предложений компании по развитию двустороннего партнерства.

Кроме того, состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой французской компании Vinci Патриком Кадри. Выразив признательность за возможность личной встречи, гость поздравил главу государства с Днем независимости. В ходе встречи президент Туркменистана и его собеседник обсудили перспективы расширения деловых контактов в сфере градостроительства. Патрик Кадри отметил привлекательность туркменского рынка для деловых кругов Франции и в целом Европы, что обусловлено проводимой в стране политикой и интенсивным социально-экономическим развитием туркменского государства.

Гостем президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова стал в этот день и руководитель французской компании Cifal Жиль Реми. Поздравив главу государства с Днем независимости Туркменистана, бизнесмен пожелал счастья и благополучия туркменскому народу.

В продолжение встречи стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия, в свете проводимых в Туркменистане реформ по диверсификации индустриального сектора и модернизации его инфраструктуры. Также важными направлениями партнерства были названы топливно-энергетический комплекс и сфера коммуникаций.

© TURKMENISTAN.RU, 2022