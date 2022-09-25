В столице Туркменистана новым гражданам страны вручили туркменские паспорта

В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам, принятым в туркменское гражданство.

Согласно указу, подписанному накануне президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, новыми гражданами страны стали 1 тысяча 530 человек – представители 26 национальностей, постоянно проживающие в стране и не имеющие другого гражданства. Кроме того, согласно постановлению главы государства, выданы разрешения на проживание в Туркменистане 315 лицам, являющимся гражданами 9 государств и представителями 23 национальностей.

В выступлениях, прозвучавших в ходе церемонии вручения паспортов, выражалась глубокая признательность президенту Сердару Бердымухамедову за внимание, уделяемое решению проблем апатридов, создание условий для их благополучной жизни.

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