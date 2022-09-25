В Ашхабаде прошли церемонии вручения государственных наград в честь Дня независимости Туркменистана

В Ашхабаде состоялись торжественные церемонии вручения государственных наград и знаков о присвоении почетных званий лучшим работникам различных отраслей народного хозяйства, творческим деятелям, ветеранам труда, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое развитие Туркменистана.

Согласно указам президента Сердара Бердымухамедова, в ознаменование 31-й годовщины независимости страны, за особые заслуги перед государством и народом, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство ряд граждан Туркменистана награждены орденами «Золотой век», «За великую любовь к независимому Туркменистану», медалями «Доблесть» и другими наградами.

Особо отмечен вклад группы представителей старшего поколения. За общественную деятельность, способствующую укреплению единства народа, воспитания молодежи в духе патриотизма и трудолюбия, женщины удостоены ордена «Женская судьба», а мужчинам присвоено почетное звание «Уважаемый старейшина народа».

В столице также состоялась церемония награждения творческих работников, удостоенных почетных званий Туркменистана, и победителей конкурса президента Туркменистана «Золотой век туркмен» среди писателей, поэтов, деятелей культуры, искусства, молодых исполнителей и одаренных детей.

По поручению главы государства церемонии награждения провели руководители парламента страны и заместители председателя Кабинета министров, которые тепло поздравили награжденных с Днем независимости страны, пожелав им счастья, благополучия, новых достижений и творческих успехов.

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