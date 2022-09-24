Президент Туркменистана принял в гражданство страны 1530 лиц без гражданства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство страны 1 тысячи 530 лиц, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих другого гражданства.

Соответствующий документ был подписан главой государства на заседании правительства страны. Также туркменский лидер подписал постановление о предоставлении 315 гражданам девяти государств и представителям 23 национальностей разрешения на проживание в Туркменистане.

Как сообщил на заседании вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, до настоящего времени в гражданство Туркменистана были приняты 28 тысяч 167 человек, не имеющих другого гражданства, а разрешение на проживание в стране получили 4 тысячи 438 иностранных граждан и лиц без гражданства.

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