Президент Туркменистана помиловал туркменских и иностранных граждан в честь Дня независимости Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 829 туркменских и четырех иностранных граждан в честь 31-годовщины независимости страны.

Соответствующий указ глава государства подписал на Государственном совете Туркменистана. Документ освобождает помилованных людей от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Подписав указ, глава государства поручил руководителям силовых ведомств принять необходимые меры, чтобы помилованные люди были освобождены из мест заключения и в ближайшее время смогли вернуться в свои дома, к своим семьям. Туркменский лидер также поручил главам областных, районных, городских администраций и другим руководителям принять все меры и помочь освободившимся из мест заключения с трудоустройством.

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