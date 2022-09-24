В Ашхабаде состоялся Государственный совет Туркменистана

В Ашхабаде под председательством президента Сердара Бердымухамедова состоялся Государственный совет Туркменистана, посвященный 31-й годовщине независимости страны.

На повестку дня общенационального форума было вынесено подведение итогов социально-экономического и культурного развития Туркменистана, а также обсуждение приоритетных задач дальнейшего государственного развития. В работе Государственного совета приняли участие руководительский корпус страны, старейшины, представители общественных объедений и политических партий, а также делегации регионов из областных административных центров посредством видеосвязи.

На общенациональном форуме с программным докладом выступил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства остановился на актуальных задачах развития Туркменистана на предстоящие семь лет.

«В предстоящие семь лет мы существенно укрепим производственный потенциал страны, освоив инвестиции на сумму более 278,9 миллиарда манатов», – отметил туркменский лидер.

По его словам, за этот период размеры заработной платы будут увеличены в 1,8 раза, в отраслях экономики появится около 30 тысяч дополнительных рабочих мест, общая площадь жилья на душу населения увеличится на 102,2 процента, будут построены 40 детских дошкольных учреждений, 54 средние школы, 4 заведения высшего профессионального образования, 10 современных больниц, 7 домов культуры, а также свыше 500 производственных и социальных объектов.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы будут организованы свободные экономические зоны с особым порядком налогообложения, вторичный рынок ценных бумаг, активизирована деятельность фондовых бирж, что позволит расширить возможности финансовых рынков страны.

В ходе выступления глава государства также особое внимание уделил приоритетным вопросам социальной и международной политики.

По итогам Государственного совета президент Туркменистана подписал указы о помиловании осужденных по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана, о принятии в гражданство Туркменистана группы лиц, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих другого гражданства, постановление о предоставлении группе иностранных граждан разрешения на проживание в Туркменистане и другие документы.

Также президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение о награждении государственными наградами группы соотечественников в ознаменование 31-й годовщины независимости страны и подписал соответствующие документы.

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