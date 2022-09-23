Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Руководитель дружественной страны поздравил главу Туркменистана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, долголетия и успехов в его деятельности на высшем государственном посту.

Выразив признательность за пожелания, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что с большой теплотой вспоминает встречу на полях Самаркандского саммита ШОС, успешно проведенного Узбекистаном. В ходе переговоров стороны отметили, что Туркменистан и Узбекистан успешно сотрудничают как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в первую очередь в рамках ООН и СНГ.

Затронув тему торгово-экономического партнерства, лидеры двух стран подчеркнули поступательную динамику его развития по широкому спектру направлений. В числе приоритетных направлений взаимодействия стороны назвали сельское хозяйство, электроэнергетику, нефтегазовый комплекс, химическую промышленность и т.д. Также была отмечена актуальность активизации контактов между бизнес-структурами.

© TURKMENISTAN.RU, 2022