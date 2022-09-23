Президент России поздравил по телефону своего туркменского коллегу с днем рождения

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава дружественной страны поздравил туркменского лидера с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. Владимир Путин отметил, что в Российской Федерации высоко ценят усилия президента Туркменистана, направленные на укрепление традиционного сотрудничества между двумя государствами.

Выразив российскому президенту признательность за поздравления и постоянное внимание к развитию добрососедских отношений между Туркменистаном и РФ, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что традиционно дружественные туркменско-российские связи, основанные на принципах стратегического партнерства, доверия и взаимопонимания, сегодня успешно развиваются по широкому спектру направлений.

В этой связи туркменский лидер отметил результативность состоявшейся недавно встречи с президентом России на полях саммита ШОС в Самарканде. В ходе беседы стороны подчеркнули готовность к дальнейшему развитию многопланового двустороннего сотрудничества на благо народов двух государств.

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