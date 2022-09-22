Туркменистан купил 150 новых такси «Тойота Королла» к Дню независимости На улицы Ашхабада в преддверии празднования 31-й годовщины независимости Туркменистана выехали 150 новых автомобилей-такси известной японской марки «Тойота Королла». По поручению президента Сердара Бердымухамедова, эти автомобили были закуплены агентством «Туркменавтотранспорт». Транспортная отрасль страны систематически пополняется современными автомобилями производства известных компаний. При этом большое значение придается активному внедрению в отрасль цифровых технологий, позволяющих обеспечивать высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров. В новых легковых такси предусмот­рены электронные планшеты и налажена оплата проезда по безналичному расчету с помощью банковских карт. Также в автомашинах установлено оборудование системы GPS, что позволяет определить местонахождение транспортного средства в любой момент и контролировать скоростной режим движения. © TURKMENISTAN.RU, 2022