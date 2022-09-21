В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана

В Ашхабаде открылась двухдневная выставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 31-й годовщине независимости страны. В церемонии открытия смотра приняли участие члены правительства, руководители парламента, представители областных администраций и мэрии Ашхабада, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, общественных объединений и журналисты.

Главные темы выставки в нынешнем году – диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства. Свою продукцию, услуги и потенциал сотрудничества на выставке представили ключевые отрасли экономики Туркменистана. Это топливная и электроэнергетика, текстильная промышленность, ковроткачество, строительная индустрия, архитектура, транспорт, связь, АПК, здравоохранение, образование, спорт, туризм и т. д.

В рамках выставки также проходят презентации отраслевых достижений национальной экономики, широкого ассортимента конкурентоспособной продукции и товарных новинок. Это одежда, мебель, бытовая электроника, продукты питания и другая продукция, пользующаяся повышенным спросом.

Участников выставки экономических достижений Туркменистана с началом работы поздравил президент Сердар Бердымухамедов.

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