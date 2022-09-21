|21.09.22 08:38
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Президент Туркменистана принял государственного министра нефти Пакистана
Президент Сердар Бердымухамедов принял государственного министра нефти Исламской Республики Пакистан Мусадика Масуда Малика, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи глава государства и его гость обсудили приоритетные вопросы туркменско-пакистанского сотрудничества, одним из ключевых направлений которого является торгово-экономическая сфера. Особое внимание стороны уделили взаимодействию в стратегическом топливно-энергетическом секторе и обсудили вопросы реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.
На переговорах была также отмечена актуальность проектов по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан. По мнению сторон, реализация этих масштабных проектов в сферах энергетики и коммуникаций призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию всего региона, его интеграции в систему мирохозяйственных связей, упрочению регионального мира и стабильности.
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