Президент Туркменистана принял государственного министра нефти Пакистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял государственного ­министра нефти Исламской Республики Пакистан Мусадика Масуда Малика, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили приоритетные вопросы туркменско-пакистанского сотрудничества, одним из ключевых направлений которого является торгово-экономическая сфера. Особое внимание стороны уделили ­взаимодействию в стратеги­че­­с­ком топливно-энергетическом секторе и обсудили вопросы реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

На переговорах была также отмечена актуальность проектов по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан. По мнению сторон, реализация этих масштабных проектов в сферах энергетики и коммуникаций призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию всего региона, его интеграции в систему мирохозяйственных связей, упрочению регионального мира и стабильности.

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