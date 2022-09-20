На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 52 сделки на 30 миллионов 782 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо марки ЭКО-5 и сжиженный газ, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Коммерсанты из ОАЭ, Турции, Польши и Афганистана закупили полиэтилен (госконцерн «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, ОАЭ и Турции приобрели йодный раствор и хлопчатобумажную пряжу на 30 миллионов 215 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили базовое масло производства ТКНПЗ, полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), техническую серу (ГК «Туркменгаз») и ковры ручной работы на общую сумму более 75 миллионов манатов.

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