В столице Туркменистана чествовали спортсменов, успешно выступивших на международных соревнованиях

В Олимпийском городке Ашхабада состоялась церемония чествования спортсменов, успешно выступивших на международных спортивных турнирах.

В торжестве приняли участие члены правительства, руководители и представители парламента, военных и правоохранительных ведомств, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, общественных объединений, вузов и СМИ.

В этот день чествовали спортсменов, успешно выступивших на открытом чемпионате Европы по дзюдо в городе Оберварте (Австрия), международном соревновании по карате-до в столице ФРГ Берлине, чемпионате мира по шотокан-карате в Пардубице (Чехия) и на международном турнире «Кубок основоположникам самбо» по самбо и боевому самбо в столице России Москве.

Под аплодисменты собравшихся спортсменам были вручены ценные подарки и комп­лекты специальной спортивной формы. Затем состоялись показательные выступления спортсменов и праздничный концерт.

Туркменских спортсменов с успешным выступлением на международных соревнованиях поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил, что в Туркменистане создаются новые объекты спортивной инфраструктуры, которые способствуют укреплению мира и дружбы, формированию сов­ременных поколений истинных ценителей спорта и профессиональных спортсменов.

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