В Туркменистане объявлен призыв на военную службу

Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Документ предписывает в октябре-декабре 2022 года уволить в запас из Вооруженных Сил и других войск Туркменистана военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и отслуживших установленные законом сроки.

Кроме того, документ предписывает в октябре-декабре 2022 года призвать на военную службу граждан Туркменистана, не имеющих права на отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старшего возраста, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

Также президент Туркменистана подписал распоряжение, согласно которому руководителям военных и правоохранительных ведомств поручено провести увольнение военнослужащих в торжественной обстановке, согласно планам увольнения, и поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.

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